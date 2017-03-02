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После обысков у группы обнальщиков задержаны шесть человек

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Накануне обыски проводили шестьдесят сотрудников МВД

По итогам 38 обысков, прошедших накануне, 1 марта 2017 года, в Петербурге по делу о незаконном обналичивании денег были задержаны шестеро предполагаемых участников группы. Всех их задержали на двое суток. 

Напомним, накануне в Северной столице проводили обыски почти в четырех десятках офисов фирм, которые, предположительно, на протяжении последних двух лет обналичивали не облагаемые никакими налогами деньги в особо крупных размерах. В общей сложности, как сообщается, группа из 14 человек могла заработать около 25 миллионов рублей. А сколько денег могло быть выведено в кэш, неизвестно.

Для произведения незаконных банковских операций было создано несколько десятков так называемых фирм-однодневок с номинальными директорами.

Видео: архив      

Теги: обнальщики , обыски , обыски в петербург , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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