После обысков у группы обнальщиков задержаны шесть человек

Накануне обыски проводили шестьдесят сотрудников МВД

По итогам 38 обысков, прошедших накануне, 1 марта 2017 года, в Петербурге по делу о незаконном обналичивании денег были задержаны шестеро предполагаемых участников группы. Всех их задержали на двое суток.

Напомним, накануне в Северной столице проводили обыски почти в четырех десятках офисов фирм, которые, предположительно, на протяжении последних двух лет обналичивали не облагаемые никакими налогами деньги в особо крупных размерах. В общей сложности, как сообщается, группа из 14 человек могла заработать около 25 миллионов рублей. А сколько денег могло быть выведено в кэш, неизвестно.

Для произведения незаконных банковских операций было создано несколько десятков так называемых фирм-однодневок с номинальными директорами.

Видео: архив