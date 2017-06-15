Суды Петербурга назначили наказания 522 задержанным на Марсовом поле

Районные суды Северной столицы вынесли заключения по 1043 административным делам, заведенным после задержаний на Марсовом поле во время несанкционированного митинга.

В результате задержаний на Марсовом поле в понедельник, 12 июня, завели 1057 дела об административных правонарушениях в отношении 529 человек. Материалы участников несанкционированного антикоррупционного митинга рассматривали 17 районных судов.

Всего решения вынесли по 1043 делам в отношении 522 задержанных. Еще 14 материалов о правонарушениях в отношении семи человек отложили из-за болезни обвиняемых.

Больше всего дел рассмотрели в Красносельском и Невском районных судах – по 112 в каждом. Чуть меньше (110 дел) поступило во Фрунзенский районный суд.

Сегодня стало известно. Что полиция задержала несовершеннолетнего. Его подозревают в нанесении повреждений полицейскому во время акции на марсовом поле. Piter.tv передавал, что в "Молодежном Яблоке" прокомментировали задержание активиста, выбившего зуб полицейскому.

Видео: Piter.tv