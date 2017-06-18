После матча Кубка конфедераций со стадиона вывезли 180 кубов мусора

Сегодня, 18 июня, на главных улицах города также ожидается масштабная уборка после бурного празднования первой победы российской сборной на турнире.

В Северной столице после первого матча Кубка конфедераций, который прошел накануне, 17 июня, на стадионе "Санкт-Петербург", вывезли 180 кубов мусора, что по объему равняется десяти набитым самосвалам. Комитет по благоустройству города не стал мелочиться и отправил на уборку территории стадиона 400 ночных машин, передает "Фонтанка".

По данным издания, минувшей ночью за фанатами прибирали около 100 человек, не считая дворников, которые убирали наружную зеленую зону "Санкт-Петербург Арены", откуда было вывезено еще 50 кубов мусора. Сегодня, 18 июня, также ожидается масштабная уборка по главным улицам города, куда выйдут 400 машин и 200 сотрудников.

Напомним, что накануне, в Петербурге состоялся первый матч Кубка конфедераций. Победу одержала сборная России, обыграв команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Видео: instagram.com/juli_kaysarova