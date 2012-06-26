После избиения врачей скорой в Петербурге возбуждено уголовное дело

В региональном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по поводу нападения на врачей скорой помощи.

Как стало известно, инцидент произошел еще осенью, 29 октября 2017 года. Тогда врачи не могли выехать из одного из дворов на улице Савушкина. Скорой мешала припаркованная с нарушениями легковая машина. Внутри машины скорой при этом уже находился пациент, которого нужно было довезти до больницы.

Между водителем припаркованной легковушки и сотрудниками медучреждения возникла ссора, а затем и потасовка. В результате травмы получили врач и водитель скорой. Уголовное дело возбуждено по статье "Побои"

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