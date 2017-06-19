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После драки в Сясьстрое трое угодили в больницу

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У кафе в Сясьстрое произошла массовая драка

После массовой драки в кафе в поселке Сясьстрой в Ленобласти три человека угодили в больницу. Как стало известно, массовое побоище произошло в воскресенье, 19 июня 2017 года, около пяти часов утра. 

Что стало причиной драки, неизвестно. По всей вероятности, речь идет о копеечном конфликте, переросшем в стычку с холодным оружием; подогрел темперамент мужчин алкоголь.

Волховская межрайонная больница приняла сразу трех пациентов. Все трое находятся в тяжелом состоянии. 32-летний мужчина оказался в хирургическом отделении с проникающим ножевым ранением в область живота, в состоянии средней степени тяжести. При этом местный житель сам добрался до стационара.

видео: архив

Теги: драка , драка в кафе , сясьстрой , увечья в драке
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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