После драки в Сясьстрое трое угодили в больницу

У кафе в Сясьстрое произошла массовая драка

После массовой драки в кафе в поселке Сясьстрой в Ленобласти три человека угодили в больницу. Как стало известно, массовое побоище произошло в воскресенье, 19 июня 2017 года, около пяти часов утра.

Что стало причиной драки, неизвестно. По всей вероятности, речь идет о копеечном конфликте, переросшем в стычку с холодным оружием; подогрел темперамент мужчин алкоголь.

Волховская межрайонная больница приняла сразу трех пациентов. Все трое находятся в тяжелом состоянии. 32-летний мужчина оказался в хирургическом отделении с проникающим ножевым ранением в область живота, в состоянии средней степени тяжести. При этом местный житель сам добрался до стационара.

видео: архив