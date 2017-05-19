Жуткие новости из Тихвина: драка между собутыльниками закончилась смертью

Сначала местный житель напился со знакомыми в Кайваксе, после чего подрался с ними и спустя несколько часов умер.

В минувший четверг, 18 мая, в одной из квартир дома обнаружили труп 47-летнего мужчины. Инцидент произошел в шестом часу вечера в 6-м микрорайоне Тихвина. Шокированные своей находкой очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие по адресу специалисты констатировали смерть местного жителя. На теле погибшего они также обнаружили многочисленные ссадины и ушибы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По версии правоохранителей, мужчина сначала поехал выпивать к собутыльникам в деревню Кайвакса, где между ним и его приятелями завязалась жесткая драка, после которой покалеченный он прибыл домой, лег на диван и умер.

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