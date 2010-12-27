Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
После ДТП ищут собаку – единственного друга "особого" ребенка
Сегодня, 9:30
0
Moulin_
104

После ДТП ищут собаку – единственного друга "особого" ребенка

0
 
 

После лобового столкновения на Новоприозерском шоссе из автомобиля сбежал пес

Накануне под Петербургом произошла серьезная авария. На выезде из поселка Скотное на Новоприозерское шоссе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По предварительный данным, случилось это вечером во вторник, 18 июля 2017 года. 

Один из автомобилей после столкновения вылетел на обочину и оказался в кювете. Пострадали люди, в том числе хозяйка пса Микки. Сейчас хозяйка собаки и мать маленького мальчика в больнице. А вот собака пропала – убежала из автомобиля после ДТП. 

Когда-то пса подобрали на улице и он стал единственным другом ребенка, который растет в семье. Мальчик появился на свет с особенностями развития – у него расстройство аутистического спектра. Хозяйка просит найти собаку. 

Фото – spb_today

 

 
Теги: авария , аутизм , дтп , лобовое дтп , петербург , пропала собака , рас
Категории: ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5