После ДТП ищут собаку – единственного друга "особого" ребенка

После лобового столкновения на Новоприозерском шоссе из автомобиля сбежал пес

Накануне под Петербургом произошла серьезная авария. На выезде из поселка Скотное на Новоприозерское шоссе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По предварительный данным, случилось это вечером во вторник, 18 июля 2017 года.

Один из автомобилей после столкновения вылетел на обочину и оказался в кювете. Пострадали люди, в том числе хозяйка пса Микки. Сейчас хозяйка собаки и мать маленького мальчика в больнице. А вот собака пропала – убежала из автомобиля после ДТП.

Когда-то пса подобрали на улице и он стал единственным другом ребенка, который растет в семье. Мальчик появился на свет с особенностями развития – у него расстройство аутистического спектра. Хозяйка просит найти собаку.

Фото – spb_today