Посетителей «Варшавского экспресса» эвакуировали из-за угрозы взрыва

В полицию поступило анонимное сообщение о бомбе, заложенной в здании торгового центра

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и эвакуировали посетителей и персонал «Варшавского экспресса». В здание направились саперы и кинологи, здание было тщательно обследовано. По предварительной информации, специалисты не обнаружили в помещениях ТЦ взрывное устройство или другие объекты, которые могут представлять опасность. Сообщается, что в ближайшее время посетители торгового центра и кинотеатра, который расположен в «Варшавском экспрессе», смогут вернуться в здание.

Сотрудники полиции устанавливают, кто сделал анонимный звонок с ложным сообщением о заложенной бомбе.

Видео: Piter.tv