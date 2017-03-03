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Посетителей «Варшавского экспресса» эвакуировали из-за угрозы взрыва

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В полицию поступило анонимное сообщение о бомбе, заложенной в здании торгового центра

 Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и эвакуировали посетителей и персонал «Варшавского экспресса». В здание направились саперы и кинологи, здание было тщательно обследовано. По предварительной информации, специалисты не обнаружили в помещениях ТЦ взрывное устройство или другие объекты, которые могут представлять опасность. Сообщается, что в ближайшее время посетители торгового центра и кинотеатра, который расположен в «Варшавском экспрессе», смогут вернуться в здание. 

Сотрудники полиции устанавливают, кто сделал анонимный звонок с ложным сообщением о заложенной бомбе. 
Видео: Piter.tv
 
Теги: бомба , взрывотехники , петербург , полиция , терроризм
Категории: Новости СПб

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