Посетителей ТРК "Сити-Молл" эвакуировали из-за поджога туалета

Неизвестные хулиганы подожгли туалет на втором этаже

Вечером во вторник, 24 января 2017 года, в Петербурге эвакуировали всех посетителей Торгово-развлекательного центра "Сити-Молл", расположенного на Коломяжском проспекте в Приморском районе Петербурга.

Людей вывели на улицу из-за задымления в туалете на втором этаже. По предварительным данным, неизвестные хулиганы подожгли туалет на втором этаже.

- В ТРК "Сити Молл" эвакуация. Подожгли туалет 2-го этажа, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 18.44 и выложили фото в Сеть.

Как уточнили в пресс-службе городского управления МЧС, замкнуло проводку не на втором, а на первом этаже. Сигнал поступил в 18.30. Открытого горения не было. Но из-за срабатывания пожарной сигнализации на улицу вывели около 500 человек.

После проверки и отмены тревоги персонал и посетители вернулись в торговый центр.

Напомним, этим же вечером в Москве, в ТРК "Рио" был сильный пожар. В Сети опубликовали многочисленные видео с места происшествия.

Видео: инстаграм