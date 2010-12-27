Посетитель ресторана в Москве впервые расплатился биткоинами

Один из ресторанов Москвы стал первым заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами

Один из ресторанов Москвы стал первым заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами. Посетитель предварительно забронировал место, отужинал и заплатил криптовалютой со своего счета.

В начале июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор хочет сначала изучить принципы работы электронных денег, чтобы понять, как к ним относиться — как к цифровому активу или же учитывать их валютный характер.Стоит отметить, что обращение биткоинов пока не регулируется в России. В Центробанке заявляют, что криптовалюты могут быть легализованы в РФ к началу 2018 года.