Португалия заняла третье место на Кубке конфедераций

Португальская сборная в добавленное время смогла обыграть команду Мексики.

Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций FIFA 2017. Команда обыграла сборную Мексики в дополнительное время со счетом 2:1.

Основное время матча, который прошел в Москве, завершилось со счетом 1:1. Первый гол в матче забил португалец Нету, из-за его действий мяч попал в ворота Португалии. На 90-й минуте счет сравнял Пепе. Решающий гол забил Силва на 105-й минуте.

Финал Кубка конфедераций пройдет сегодня, 2 июля, в Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Начало матча — в 21:00.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов