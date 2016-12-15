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Португалия заняла третье место на Кубке конфедераций
Сегодня, 18:08
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mari_dolbish
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Португалия заняла третье место на Кубке конфедераций

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Португальская сборная в добавленное время смогла обыграть команду Мексики.

Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций FIFA 2017. Команда обыграла сборную Мексики в дополнительное время со счетом 2:1.

Основное время матча, который прошел в Москве, завершилось со счетом 1:1. Первый гол в матче забил португалец Нету, из-за его действий мяч попал в ворота Португалии. На 90-й минуте счет сравнял Пепе. Решающий гол забил Силва на 105-й минуте.

Финал Кубка конфедераций пройдет сегодня, 2 июля, в Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Начало матча — в 21:00.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Теги: кубок конфедераций , сборная португалии , третье место кубка конфедераций
Категории: Спорт Кубок Конфедераций в Петербурге Мировые новости Лента новостей

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