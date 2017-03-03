Боб Джек сделает из Дианы Шурыгиной диву шоу-бизнеса

Режиссер фильмов для взрослых предложил Шурыгиной сотрудничество.

Недавно стало известно, что известный создатель фильмов 18+ предложил скандально-известной жертве насилия Диане Шурыгиной сотрудничество. Однако Боб Джек отметил, что с эротическим кино оно связано не будет. Об этом пишет Life.

Режиссер уже заручился поддержкой и согласием матери Шурыгиной. Он предполагает, что из девушки может получиться настоящая дива шоу-бизнеса. По словам Боба Джека, из Дианы он планирует сделать, например, замечательную исполнительницу рэпа. Так или иначе, девочка уже обладает необходимой харизмой и внешностью. Кроме того, она замечательно смотрится на экране.

Впрочем, если говорить вокале и таланте, то Боба Джека не шибко волнует данный аспект. Режиссер уверен, что у многих на эстраде нет ни слуха, ни голоса, однако это не мешает им становиться звездами.

Хотя, и Диана Шурыгина уже успела отхватить свой кусок славы. Девочка стала скандально-известной после нескольких эфиров в программе "Пусть говорят". В передаче 17-летняя Шурыгина утверждала, что ее изнасиловал на вечеринке 21-летний приятель. В итоге, молодого человека отправили за решетку в колонию общего режима на 3 года и 3 месяца. И многие зрители до сих пор не уверены в правдивости обвинений Дианы.

Видео: группа вконтакет "Овсянка, сэр!"