ПОРНОФИЛЬМЫ доказали, что краундфандинг в России может спасать жизни

27 февраля знаменитые панк-рокеры организовали необычный проект, который по итогу оправдал все свои даже самые неведанные ожидания. Корреспонденты Piter.TV встречались с ребятами еще на пол пути продвижения их нового детища и узнали о всех подробностях этого задуманного ребятами доброго дела.

Известно, что к сайту planeta.ru обращаются многие музыканты, начинающие режиссеры и творцы искусства с целью собрать достаточно средств на осуществление своих творческих задумок, объединившись с коллективными силами поклонников.

Еще в 2012 ПОРНОФИЛЬМЫ поняли, что музыка действительно может помогать, но тогда еще не совсем представляли, что может сделать "малоизвестная гаражная группа" в масштабах общечеловеческих. Музыканты дали себе слово, что как только их аудитория вырастет, они обязательно вернутся к намеченному курсу и слово свое сдержали. Сегодня их рокерское братство включает в себя 60 тысяч человек, а на счетчике в planeta.ru значится сумма в 734 259 рублей, собранная для людей, больных лейкемией.

Солист ПОРНОФИЛЬМОВ Володя Котляров признается, что когда только краундфандинг появился в России, он не верил в его успех. Но эта система начала работать, и панк-рокеры тоже решили завести на "планете" свою страничку, но с отличными от других музыкантов целями. Группа организовала сбор денег на "Благотворительный альбом":

"Мы увидели просто, что люди на музыку скидываются очень активно, а на операции кому-то не хватает денег зачастую. Мы подумали, что мы могли бы сделать такой проект, который, с одной стороны, был бы вроде как основан на том, что мы скоро выпускаем новый альбом. В честь этого и запускаем краундфандинг, но собранные деньги все пойдут на благотворительность, потому что они нам и не нужны" – поясняет задумку группы Володя, - "У нас себестоимость альбома очень низкая, поэтому нам никогда не требовалось собирать деньги на запись альбомов в принципе. Мы без этого обходимся, у нас альбомы получаются приемлемые по качеству для самодельных".

Музыкант признается, что писать свои пластинки в гараже им самим нравится. И до тех пор, пока группе самой не понравится то, что они записали, они имеют возможность по несколько раз все переписать, начать заново и с нуля. Отгородившись от студий звукозаписи, музыканты обретают полную свободу в творчестве, свободу в поиске своего собственного звучания. И ПОРНОФИЛЬМЫ не представляют, как они могли бы творить в условиях дикой спешки, которая часто разворачивается в пределах чьих-то звукозаписывающих компаний.

"Нам нравится, что нас никто не торопит. А за студию ты заплатил, и тебя постоянно подгоняют. И песня может быть еще недоделанной, а тебе уже надо освобождать студию или еще искать деньги. Так приходится не до конца воплощать свои идеи, лишь бы уложится в сроки" – объясняет нашему корреспонденту Володя, продолжая говорить о музыке, которая действительно может спасать не только на словах, но и на деле:

"И вообще, мы хотели бы показать людям некий пример того, что не только на альбомы надо скидывать деньги, но и нужно помогать друг другу, потому что это иногда гораздо важнее. Мы выбрали фонд по борьбе с лейкемией. Если честно, особо мы над этим не раздумывали. Просто взяли и сделали. Нам показалось, что надо так сделать. А вообще, очень много людей откликнулось. Когда мы объявили об этом проекте, мы боялись, что нас не так активно поддержат, потому что, казалось, благотворительность сейчас как-то не принята".

Солист ПОРНОФИЛЬМОВ, вспоминая о времени, когда они с группой только собиралась вместе, говорит, что ребята занимались музыкой не ради каких-то там денег, не ради успеха коммерческого, а именно из-за какой-то внутренней необходимости, поэтому изначально ребята старались руководствоваться своим "шестым чувством":

"Наша интуиция, всегда подсказывала такие решения, которые пойдут в разрез с какими-то принятыми нормами в этой индустрии. Так сработало и в этот раз".

Володя Котляров считает, что безусловно, люди, которые занимаются благотворительностью – вызывают уважение. Но только при условии, если эта благотворительность совершается не для "галочки":

"Просто есть такие люди, что наворовали миллионов, а потом на показ приходят и жертвуют чуть-чуть куда-то. И еще снимают про это сюжет. Себе в Инстаграм. Если это происходит в таком виде – это не очень хорошо. А есть те, кто этим занимается постоянно. Вот это заслуживает уважения. И много вообще есть талантливых людей, которых есть, за что уважать".

Сбор средств для "Фонда борьбы с лейкемией" продлится еще 16 дней, до 29 июля. Когда ребята увидели, что в день закрытия проекта им удалось перешагнуть изначально заявленную сумму, они решили немного расширить границы и отодвинуть дату завершения "Благотворительного альбома" до настоящей реализации свое пластинки. К слову, рабочее название которой: "В диапазоне между отчаянием и надеждой".

Видео: Piter.tv

Дарья Молчанова, Анастасия Усцова