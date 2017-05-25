Поправки в генплан, связанные с трассировкой ВСД, одобрили в ЗакСе

Претензии по содержанию генплана будут приниматься в течение лишь двух дней

Законодательное Собрание в первом чтении одобрил внесение поправок в Генплан Петербурга, изменения касаются улично-дорожной сети города и предполагают реализацию крупных проектов.

Речь, в частности, шла о проектировании и строительстве Восточного скоростного диаметра, а также строительства аэроэкспресса, который должен связать аэропорт Пулково и Витебский вокзал в центре города; кроме того, обсуждалось строительство линии легкорельсового трамвая в Шушарах.

Вице-губернатор Игорь Албин считает, что Восточный скоростной диаметр позволит перераспределить потоки транспорта «с наиболее загруженного участка Кольцевой автодороги, Мурманского шоссе, сформирует новую связь правого и левого берегов Невы».

При этом оппозиционные депутаты в очередной раз высказались против выбранной трассировки ВСД. Они отметили, что местные жители остались недовольны предполагаемым расположением трассы и спросили, рассматривал ли Смольный иные варианты.

«Выбранная трассировка на взгляд наших коллег и независимых экспертов оптимальна. Альтернативы ВСД сегодня нет», — сообщил Албин.

Напомним, две недели назад эти поправки обсуждали в правительстве. Одним из пунктов корректировок в Генплан стала новая трассировка ВСД. Эта переспектива вызывает существенное недовольство у горожан, которые боятся проснуться однажды со скоростной трассой под окнами.

Одобренные правительством поправки отправили в законодательное собрание. Теперь парламентарии получат возможность внести желаемые коррективы ко второму чтению – однако на это у них всего два дня.

Видео: архив