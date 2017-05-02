Попавшаяся на незаконной продаже алкоголя продавщица оказалась в розыске за грабеж

Женщину уже пять лет разыскивают за грабеж

В субботу, 29 апреля 2017 года, на Васильевском острове в Петербурге задержали женщину, которая торговала алкоголем в запрещенное время – ранним утром, еще затемно (напомним, в соответствии с законом в городе запрещена продажа алкогольной продукции с 22.00 до 10.00).

Правоохранители задержали "частную предпринимательницу", которая втридорога продавала страждущим алкоголь в не предназначенное для этого законом время. При выяснении всех обстоятельств выяснилось, что в Петербург женщина в свое время приехала из Киргизии.

Кроме того, выяснилось, что дама уже пять лет находится в розыске в связи с совершенным преступлением: ее подозревают в грабеже.

Проводится проверка.

Видео: архив