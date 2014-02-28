Поп-арт: банки супа, смерть Мэрилин и покушение на убийсвто

Всем ценителям современного искусства посвящается. Сегодня темой нашей рубрики стал ПОП-АРТ. Мимолетность, мечтательность и даже некоторая наивность в картинах стиля поп-арт считается отражением настоящей американской мечты.

Расцвет поп-арта пришелся на бурные 60-е годы, когда во многих странах Европы и Америки вспыхнули бунты молодежи. Его отличительная черта сочетание вызова с безразличием. Все одинаково ценно или одинаково бесценно, одинаково красиво или одинаково безобразно. На картинах поп-арта реальные объекты в неожиданно абсурдных сочетаниях.

Энди Уорхол – это человек-легенда, родоначальник поп-арта. Художник, перевернувший с ног на голову мир современного искусства. Сегодня его работы считаются одними из самых дорогих произведений искусства, они продаются за десятки миллионов долларов и выставляются в музеях по всему миру.

Цель творчества Уорхола заключается в тезисе: всё, что окружает людей — прекрасно по своей сути. Его картинами являются фотографии, газетные вырезки, популярные карточки звезд, снимки из фотобудок и полароидов.

Вначале 1960-х Уорхол создает свои первые прославленные серии, выполненные методом шелкографии (трафаретной печати). В них показаны два основных мотива: портреты популярных «героев» и изображения смерти. «Когда ты видишь страшную картину снова и снова, это перестает впечатлять», — говорил Уорхол о своей серии катастроф.

Так же в 60-ых годах художник представил публике серию произведений с изображенными на них банками супа «Кэмпбелл». В ней выражено стремление Уорхола раскрыть поверхностную суть вещей и дать возможность каждому понять, что утюг или пылесос так же прекрасны, как зеленые холмы или поляна с цветами.

Картина «ДИПТИХ МЭРИЛИН» была написано сразу после смерти Мэрилин Монро. Энди Уорхол соединил две картины: пятьдесят грубо раскрашенных портретов актрисы и точно такую же, но черно-белую. На втором полотне большинство портретов плохо видны или смазаны. Таким образом, художник показал облик смерти, преследовавший Мэрилин, и подчеркнул контраст её жизни.

В 70-ых годах Уорхол продолжает делать портреты шелкографией на заказ. Для основы использует снимки, сделанные на Polaroid. Уорхол делал несколько снимков, чтобы потом отобрать только один для своего шедевра.

3 июня 1968 года бывшая модель Уорхола Валери Соланас выстрелила художнику в живот, Энди перенес клиническую смерть. Именно это вдохновило его на создание картины «Пистолет»- копия револьвера, из которого в него стреляли.

Энди Уорхол многое привнес в современное искусство, он сделал его инструментом заработка, утверждая, что «успешный бизнес - это самое интересное искусство в мире». Ему принадлежит идея изображать, банальные вещи, превозносить в ранг великолепного обыденные предметы.

Видео: PiterTV

Валерия Петрова