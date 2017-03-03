Северное сияние в Англии попало на видео

Природа удивила жителей Соединенного Королевства, продемонстрировав им необычайной красоты полярное сияние. Кадры фантастического явления попали в сеть.

В минувшую среду, 1 марта, природа преподнесла поистине шикарный весенний подарок жителям северной Англии и Шотландии. На небе показались миллиарды звезд, а само оно утонуло в изумрудной дымке полярного сияния. Такая красота попала в объективы камер очевидцев из деревни Алмоут, которая находится в графстве Нортамберленд.



На кадрах можно заметить зеленое свечение, завораживающее своей живописностью. А на переднем плане виднеется крест святого Куберта. Счастливчики, которым удалось полюбоваться полярным сиянием, сообщают, что удивлять природа начала около десяти часов вечера.



Британцы и шотландцы с удовольствием делились в соцсетях фантастическими кадрами небесного явления, попутно восхищаясь его красотой. Многие комментарии к фотографиям содержали подобный текст: "Невероятное ночное шоу. Наслаждайтесь".



Ранее мы сообщали, что в Сицилии проснулся вулкан Этна. Очевидцам удалось запечатлеть на видео фантастическое природное явление: извержение стратовулкана.

Видео: youtube, TALKING FISH

Фотографии: твиттер, johndefatkin/ ibri_clacks/ williamsjohn76