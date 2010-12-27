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Полузащитник Мигель Данни объявил об уходе из «Зенита»‍
Сегодня, 10:09
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Полузащитник Мигель Данни объявил об уходе из «Зенита»‍

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Футболист на своей странице в соцсети попрощался с Петербургом

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни объявил об уходе из клуба. Вероятно, он покидает не только ФК "Зенит", но и Россию.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения», — написал Данни на своей странице в Instagram.

В общйей сложности Мигель Данни провел за «Зенит» 257 матчей, в которых забил 68 мячей.

Напомним, некоторое время назад во время матча между ФК "Зенит" и "Краснодар", который проходил на стадионе "Петровский" в Петербурге, фанаты попрощались с Николасом Ломбертсом. Футболист, который играл за петербургский клуб на протяжении десяти лет, покинул "Зенит". Летом он перейдет в "Остенде".

В Сети появились десятки видео, на которых слышно, как фанаты "Зенита" на вираже скандировали "Остановите – Коле надо выйти" и выкрикивали имя Николаса Ломбертса. 

Фото: инстаграм

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Категории: Новости СПб Футбол в России и Европе

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