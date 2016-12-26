Полуторагодовалый малыш обварился кипятком на даче под Петербургом

В руках у матери лопнул стеклянный чайник с кипятком

Во Всеволожском районе накануне произошло ЧП. Там полуторагодовалый ребенок получил ожоги двадцати пяти процентов тела. Как сообщается, мальчика госпитализировали из частного дома в СНТ "Гранит".

33-летняя мать мальчика рассказала, что травмы ее сын получил около 22.30 13 февраля, когда женщина вскипятила стеклянный чайник. Мальчик случайно стукнул его игрушкой. Стеклянный чайник разлетелся на осколки, кипяток брызнул во все стороны, и ребенок получил термические ожоги.

Малыш госпитализирован в Детскую больницу №1 с термическим ожогом 25 % тела в состоянии средней тяжести.

Видео: архив