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Полуторагодовалая девочка отравилась лекарствами в Приморском районе

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Ребенок по недосмотру родителей наелся таблеток от гипертонии

Накануне около шести часов вечера в Приморском районе Петербурга с сильным медикаментозным отравлением госпитализировали полуторагодовалую девочку. Ребенка привезли из отдельной квартиры, расположенной на Шуваловском проспекте.

По предварительным данным, по недосмотру отца девочки малышка наглоталась таблеток. Как прокомментировал источник в больнице, девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что семья, в которой растет девочка, считается благополучной и до сих пор в поле зрения органов опеки не попадала.

Видео: архив   

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Категории: Новости СПб Происшествия

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