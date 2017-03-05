Полуторагодовалая девочка отравилась лекарствами в Приморском районе

Ребенок по недосмотру родителей наелся таблеток от гипертонии

Накануне около шести часов вечера в Приморском районе Петербурга с сильным медикаментозным отравлением госпитализировали полуторагодовалую девочку. Ребенка привезли из отдельной квартиры, расположенной на Шуваловском проспекте.

По предварительным данным, по недосмотру отца девочки малышка наглоталась таблеток. Как прокомментировал источник в больнице, девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Сообщается, что семья, в которой растет девочка, считается благополучной и до сих пор в поле зрения органов опеки не попадала.

Видео: архив