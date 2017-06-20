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Полураздетая пенсионерка насмерть разбилась на Энтузиастов

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Пожилая женщина скончалась после падения с высоты в Красногвардейском районе Петербурга. На погибшей было только нижнее белье и футболка.

Как сообщает "Фонтанка", пенсионерка скончалась после падения с высоты в Красногвардейском районе Петербурга. Погибшая была только в футболке и нижнем белье.

19 июня около многоэтажки на проспекте Энтузиастов, 20/2 была обнаружена женщина с травмами, характерными для падения с высоты. К этому времени неизвестная уже была мертва. Личность погибшей пока не установлена, но на вид ей можно было дать около 65-70 лет.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка отметили отсутствие верхних зубов и некоторых деталей одежды: кроме нижнего белья и розовой футболки, на пенсионерке ничего не было.

Обстоятельства гибели женщины и квартира, из которой она выпала, выясняются.

Теги: происшествия
Категории: Новости СПб

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