Полуголая Бузова шокировала всех на премии МузТВ приехав в ракушке

Премия МузТВ прошла минувшем вечером в Москве и запомнилась некоторыми курьезными моментами и скандальными выходками.

Полуголая Ольга Бузова в роли Афродиты появилась на премии МузТВ-2017 в ракушке. Ольга не перестает удивлять российский шоу-бизнес и на этот раз она взяла высокую планку в номинации "Самый пафосный выход".

Закрытую раковину поднесли к ногам ведущего Дмитрия Нагиева. После чего Бузова грациозно появилась в образе богини любви Афродиты. Вскоре Ольга стала дарить всем свои воздушные поцелуи и отправилась в концертный зал, но на этом ее звездный час не закончился.

На самой премии Ольга проиграла в номинации "Прорыв года" и Максим Галкин решил узнать эмоции поп-дивы. Девяти минутное интервью со скандальными заявлениями слышал весь Олимпийский и милионная аудитория у телеэкранов.

Видео: super.ru / Instagram