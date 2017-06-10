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Полуголая Бузова шокировала всех на премии МузТВ приехав в ракушке

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Премия МузТВ прошла минувшем вечером в Москве и запомнилась некоторыми курьезными моментами и скандальными выходками.

Полуголая Ольга Бузова в роли Афродиты появилась на премии МузТВ-2017 в ракушке. Ольга не перестает удивлять российский шоу-бизнес и на этот раз она взяла высокую планку в номинации "Самый пафосный выход". 

Закрытую раковину поднесли к ногам ведущего Дмитрия Нагиева. После чего Бузова грациозно появилась в образе богини любви Афродиты. Вскоре Ольга стала дарить всем свои воздушные поцелуи и отправилась в концертный зал, но на этом ее звездный час не закончился. 

На самой премии Ольга проиграла в номинации "Прорыв года" и Максим Галкин решил узнать эмоции поп-дивы. Девяти минутное интервью со скандальными заявлениями слышал весь Олимпийский и милионная аудитория у телеэкранов. 

 Видео: super.ru / Instagram

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Категории: Новости шоу-бизнеса

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