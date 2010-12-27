Ожидание финской визы возросло до 40 рабочих дней

Около 60 тысяч петербуржцев ждут финские визы. Консульство не в состоянии справиться с огромным наплывом заявлений.

В Санкт-Петербурге в визовом отделе Генерального консульства Финляндии в ожидании своей визы около 60 тысяч человек.

Установлено, что с мая в один день в визовый отдел поступает до 3 -4 тысяч заявлений, при том, что выпустить визы имеется возможность только от 2 до 3 тысяч в сутки. Из-за огромного количества заявлений, ожидание визы выросло до 40 дней, что противоречит в Визовым кодексом Европейского союза.

В консульстве заявили, что они не в состоянии выдавать готовые визы за 10 рабочих дней.

Для улучшения работы в визовом центре в городе Куовола уже наняли сезонных работников для помощи Петербургу при рассмотрении заявлений, подчёркивают в Генконсульстве.