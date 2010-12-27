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Ожидание финской визы возросло до 40 рабочих дней
Сегодня, 16:52
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Shdaria
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Ожидание финской визы возросло до 40 рабочих дней

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Около 60 тысяч петербуржцев ждут финские визы. Консульство не в состоянии справиться с огромным наплывом заявлений.

 В Санкт-Петербурге в визовом отделе Генерального консульства Финляндии в ожидании своей визы около 60 тысяч человек. 

Установлено, что с мая в один день в визовый отдел поступает до 3 -4 тысяч заявлений, при том, что выпустить визы имеется возможность только от 2 до 3 тысяч в сутки. Из-за огромного количества заявлений, ожидание визы выросло до 40 дней, что противоречит в Визовым кодексом Европейского союза. 

В консульстве заявили, что они не в состоянии выдавать готовые визы за 10 рабочих дней. 

Для улучшения работы в визовом центре в городе Куовола уже наняли сезонных работников для помощи Петербургу при рассмотрении заявлений, подчёркивают в Генконсульстве. 
 
 
Теги: визы , новости спб , петербург , финские взы
Категории: Новости СПб Лента новостей

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