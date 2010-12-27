Полтавченко предложил оценивать врачей по культуре общения с пациентами

Губернатор Северной столицы рассказал об оценке качества услуг городских поликлиник и стационаров. При этом Полтавченко предложил добавить в опросы пациентов вопросы о культуре общения врачей.

На заседании правительства Петербурга губернатор Георгий Полтавченко рассказал, что в Северной столице пациенты неплохо оценивают качество услуг в поликлиниках (68%) и стационарах (72%). Большое количество лечебных заведений в городе оснащены по среднеевропейскому уровню. При этом глава города уверен, что оставшиеся недовольными горожане оценивали не столько качество услуг, сколько отношение докторов к ним.

По мнению Полтавченко, врач должен не только лечить, но и поддерживать пациента. А с этим аспектом в больницах не так хорошо: сотрудники не обращают внимание на культуру поведения с пациентами.

Поэтому губернатор рекомендовал добавить в опросы о личном общении врачей. При этом разрешить пациентам отвечать с упоминанием фамилии врача. Полтавченко считает, что умение поддержать пациента должно отражаться в оценке работы доктора и отражаться в зарплате и премии.