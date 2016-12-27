Полтавченко пригрозил всем, кто попытается нагреть руки на "Зенит-Арене"

Губернатор Петербурга сказал, что он не одобряет, когда кто-то путает государственное и свое. Подобных индивидов привлекают к ответственности.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о своем отношении к хищениям и злоупотреблениям при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Глава города уверен, что любые попытки обмана должны быть наказаны.

Полтавченко подчеркнул, что его политика включает в себя искоренение круговой поруки. Наказание ждет каждого, кто будет путать государственное со своим. При этом отвечать за проступки придется, в том числе, и по уголовным статьям. Губернатор отметил, что вскрыв факт хищения, он и его подчиненные передают информацию в правоохранительные органы. Он также заверил, что подобная система будет работать. Пока он стоит во главе Петербурга.

В ходе стройки "Зенит-Арены" отслеживаются все финансовые потоки. За соблюдением порядка на объекте следят правоохранители и чиновники. Он отметил, что у него есть надежда, что серьезных нарушений на стройке не происходит. Но уверенно он готов сказать, что стадион будет введен в эксплуатацию. А всех, кто пытался нагреть руки на спортивном объекте, не отпустят и заставят отмечать за проступки.