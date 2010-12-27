Полтавченко рассказал правительству о достоинствах вице-губернатора Серова

В Смольном губернатор Георгий Полтавченко официально представил коллегам своего нового заместителя.

Заседание правительства Санкт-Петербурга 10 мая началось с торжественной части. Во-первых, губернатор Георгий Полтавченко поблагодарил свою команду за грамотную организацию празднования Дня Победы в городе. Во-вторых, глава Петербурга представил в Смольном своего нового заместителя Константина Серова. Опытный чиновник заступил на новую должность еще 4 мая, однако так и не был представлен правительству.

Во вступительной речи Георгий Полтавченко отметил опыт Константина Серова, который долгое время работал чиновником в разных инстанциях. Напомним, что до недавнего времени петербуржец возглавлял Администрацию Невского района. Георгий Полтавченко выразил надежду на то, что Серов "продолжит активно работать ради интересов города, как он работал на прежних постах".

В своем ответном слове Константин Серов был краток.

"Служу России и Санкт-Петербургу", — заявил новый вице-губернатор.

Ранее мы писали, что Константин Серов официально стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Известно, что в команде губернатора он будет отвечать за работу с молодежью и общественными организациями.