Полтавченко заявил, что молодежь не знает историю России

Губернатора Петербурга разочаровала неграмотность нынешнего поколения в отношении ключевых событий истории России. Политик заявил, что, к сожалению, молодежь не знает про Дорогу жизни и героев войны.

Сегодня утром, 10 мая, на заседании Правительства Георгий Полтавченко заявил о неграмотности молодежи. По его словам, нынешнее поколение плохо разбирается в истории Великой отечественной войны. Политик отметил, что многие считают, будто Дорога жизни относится к Сталинградской битве, а такие имена, как Таня Савичева и Александр Матросов, им и вовсе неизвестны. Об этом сообщает Фонтанка.

В связи с данным обстоятельством, губернатор Петербурга поручил Владимиру Кириллову проработать вопрос с мероприятиями, направленными на историческое образование молодежи. Кроме того, Полтавченко сообщил, что каждый россиянин обязан помнить героев своей страны.

Ранее мы сообщали, что Полтавченко рассказал правительству о достоинствах вице-губернатора Серова.

Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга