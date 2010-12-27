Полтавченко отметит День России в Молдавии

Руководство города на Неве передаст библиотекам Гагаузии четыре тысячи книг на русском языке

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вместе с делегацией правительства города прибыл в Молдавию с официальным визитом.

Сегодня, 11 июня, они приняли участие в торжественной церемонии почтения памяти героев-освободителей в Комрате, столице автономного территориального образования Гагаузия. Участниками церемонии также были депутаты, глава Народного собрания Владимир Кысса и башкан (высшее должностное лицо) Ирина Влах, сообщает "Петербургский дневник".

После этого губернатор Северной столицы вместе с делегацией посетил Кафедральный собор, где состоялась церемония вручения тиража Евангелия на гагаузском языке, который был напечатан в Петербурге. Также руководство города на Неве передаст библиотекам Гагаузии четыре тысячи книг на русском языке. Кроме того, местным школам подарят сертификаты на книги для детей, которые вручат школьникам к 1 сентября. Руководство Северной столицы также планирует подписать ряд договоров о сотрудничестве с руководством Гагаузии.

Рабочий визит Полтавченко и делегации правительства в Молдавию продлится с 11 по 13 июня.

Фото: Gov.spb.ru