Политехнический университет проводит локальный этап Европейских Инженерных соревнований 2017

С 16 по 22 февраля СПбПУ Петра Великого определит лучших инженеров на XI Инженерных соревнованиях “Кубок ректора”, проводимых под эгидой Европейских инженерных соревнований EBEC.

С 16 по 22 февраля 2017 года в Санкт-Петербургском Политехническом университете пройдет одно из самых масштабных ежегодных студенческих мероприятий - XI Инженерные соревнования “Кубок ректора”, в которых примут участия более 300 талантливых и креативных студентов со всего университета. Соревнования организует Студенческое Инженерное Общество (СИО), являющееся Петербургским представительством международной студенческой организации BEST (Board of European Students of Technology). Эти соревнования являются локальным этапом Европейских инженерных соревнований, которые объединяют 88 университетов в 32 странах. Цель мероприятия - объединение студентов, развитие их технических способностей, креативного мышления, раскрытие потенциала и расширение кругозора. Команды могут принять участие в двух различных категориях: решение кейсов или конструирование реального устройства. На финальном этапе соревнований задания предоставляют компании-партнеры, заинтересованные в поиске свежих решений от молодых специалистов. Генеральными партнерами выступают известные компании “Dell EMC” и “Procter & Gamble”. 16 февраля, во время полуфинала, в холле научно-исследовательского корпуса впервые в истории Инженерных соревнований состоится фестиваль карьеры “StartCareerDay”. На этом мероприятии любой желающий сможет прийти и узнать информацию о различных стажировках, вакансиях от представителей крупнейших компаний Санкт-Петербурга: “Dell EMC”, “СКБК”, “Электронмаш”, “Юниум”, ”КОРУС Консалтинг”, "Selectel". Также пройдут различные мастер-классы и открытые лекции от компаний и розыгрыши призов. Инженерные Соревнования “Кубок Ректора” - возможность реализовать свою идею, найти решение трудной проблемы и зарекомендовать себя перед представителями международных компаний! Участники получат ценный опыт, массу положительных эмоций, а победители будут представлять наш университет на региональном этапе! Более подробную информацию можно узнать на сайте: кубок-ректора.рф Контактное лицо: Анастасия Храмцова nastya.khramtcova@gmail.com +7-911-318-2228