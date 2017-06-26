На закрытии Кубка конфедераций будут Полина Гагарина, Егор Крид и балет

В воскресенье, 2 июля, пройдет церемония закрытия Кубка конфедераций ФИФА 2017. На празднике выступят Полина Гагарина, Егор Крид, а также покажут большой номер посвященный балету.

Уже в это воскресенье, 2 июля, состоится церемония закрытия Кубка конфедераций. Турнир ФИФА торжественно закроют сразу после финального матча, участники которого еще не определились. В завершающую Кубок программу вошло много все го интересного. Шоу будет посвящено культуре и искусству Петербурга, истории Кубка конфедераций, его победителям и участникам.

Во время церемонии выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash. Некоторые номера подготовили артисты из Северной столицы, Москвы и других городов России. Балерина и хореограф Вера Арбузова на церемонии открытия исполнила сольную партию Жар-птицы. На закрытии она поставила номер. Посвященный балету, который является визитной карточкой России. Классический балет соединили с современным танцем.

Ранее Piter.tv сообщал, что определились полуфинальные пары Кубка конфедераций 2017.

Видео: Instagram / comtessedelafere