Полиция задержала причастных к отвратительным ночным изнасилованиям

Сегодня, 18 февраля 2017 года полиция задержала двух подозреваемых в страшных ночных изнасилованиях. Ими оказались граждане Узбекистана. Их жертвами стали ни о чём не подозревающие петербурженка и гражданка Узбекистана

Как сообщают официальные источники, преступники попались в разных районах города в ночь с 17 на 18 февраля, хотя были причастны к одному уголовному делу, которое на них уже успели завести.

Первым в полицию Приморского района около трех часов ночи 18 февраля был доставлен 24-летний гражданин Узбекистана. Этот молодой человек изнасиловал 26-летнюю соотечественницу, с которой познакомился в социальной сети сразу после того, как она под предлогом живого общения пришла к нему домой в гости.

По предварительной информации, драма в квартире на Байконурской улице имела весьма неприятный аморальный оттенок. Девушка сначала познакомилась, а потом переспала с новым молодым человеком. Однако вскоре молодой человек пригласил в гости своего друга, но он девушке не понравился и она попросила его уйти. Нежеланный гость не торопился покинуть квартиру. Вскоре же он изнасиловал девушку в ванной комнате. Как сообщают представители правоохранительных органов, первый стал свидетелем по делу, а второй пойдёт в тюрьму.

Что касается второго задержания, то оно произошло во Фрунзенском районе. Здесь все было более очевидно: по данным следствия, около трех часов ночи 18 февраля 32-летняя петербурженка поймала на Малой Балканской улице иномарку, водитель которой и изнасиловал ее. Через пару часов подозреваемый в изнасиловании – выходец из Узбекистана – также был задержан.

Видео: Piter.TV