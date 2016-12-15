Полиция Петербурга поймала безработного, ограбившего салон связи на 700 тысяч

Сотрудники уголовного розыска и районная полиция вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в ограблении салона сотовой связи на улице Дыбенко. Злоумышленник вынес из магазина 700 тысяч рублей и более десятка смартфонов.
Предполагаемым грабителем оказался 28-летний местный житель, которые не имеет официальной работы. Правоохранители полагают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в Петербурге.
Само преступление произошло еще в мае. По его факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемого взяли под стражу.