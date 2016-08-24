Полиция узнала, сколько стоит отрезанная голова петербуржца

Несколько жителей Махачкалы убили жителя Петербурга, а затем закопали его голову в парке Сосновка.

Полицейские задержали на Московском вокзале третьего фигуранта по делу об убийстве и расчленении петербуржца. Им оказался 20-летний житель Махачкалы, который прибыл сегодня, 11 июня, в пять часов утра в Петербург.

Расследование началось еще 20 мая, когда в полицию обратилась женщина, заявив об исчезновении 32-летнего сына. Она сказала, что он ушел из дома 18 мая, и добавила, что на его банковской карте находилась крупная сумма.

В ходе следствия было установлено, что деньги с карты пропавшего продолжают сниматься, причем как в Петербурге, так и в Москве. Данные подозреваемых удалось установить 5 июня, после очередного съема денег в одном из московских банкоматов. Позднее были задержаны 28-летний Алексей Дудин и 29-летний Руслан Нурлиев из Махачкалы.

Они заявили, что случайно познакомились с петербуржцем, а затем он при них снял средства в банкомате. Один из подозреваемых запомнил пин-код и сумму на счете — 1 150 000 рублей. Позднее все трое отправились на квартиру на проспекте Просвещения, где петербуржец получил три ножевых ранения. После этого мужчину расчленили. Позже его части тела нашли по городу, в том числе и в парке Сосновка в Калининском районе. В тот же день суд Калининского района арестовал задержанных, передает "Фонтанка".

По информации издания, третим фигурант дела, которым оказался брат Алексея Дудина, по данным следствия, не находился в квартире в момент убийства. Он дал показания о том, как его брат со знакомым выносили части тела.

Фото: ufareal.ru