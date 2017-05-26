Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления

По обращению Поклонской начата проверка кинокомпании режиссера Учителя

В Петербурге начата проверка кинокомпании Алексея Учителя на предмет налоговых преступлений. По предварительным данным, проверку инициировали по заявлению Натальи Поклонской.

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину», — сказал он.

По словам Добрынина, запрос был переправлен Бастрыкиным в МВД, оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем — в УВД Василеостровского района города.

Напомним, некоторое время назад Наталья Поклонская обращалась в различные инстанции с требованием запретить прокат еще не вышедшего художественного фильма "Матильда", который срежиссировал Алексей Учитель. Кинофильм посвящен истории добрачных романтических отношений последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

По мнению Натальи Поклонской, подобного рода отношения – или рассказ о них – "позорят" память о трагически погибшем российском императоре, который вместе с семьей был канонизирован как мученик. В 1918 году Николая II, его жену и детей, а также немногих оставшихся при нем приближенных расстреляли в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

Экспертиза, которую заказывала Наталья Поклонская, была основана на трейлере фильма "Матильда"; люди, которые сделали выводы о том, что картина оскорбляет чувства верующих, фильма не видели. В связи с этим российский Минкульт не принял экспертизу; фильм не был запрещен к прокату.

Видео: архив