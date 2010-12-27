Полиция проверяет заявление об избиении скандального блогера Хованского

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобалсти проводит проверку заявления блогера Юрия Хованского о его избиении.

Сотрудники ГУ МВД проверяют информацию о нападении на блогера и комика Юрия Хованского. Блогер жаловался, что полиция не проявила должного интереса к вызову на место преступления. Пое го словам, они 20 минут ждали отряд, который не приехал на место ЧП. Позже он с товарищами отправился в отделение.

О нападении блогер сообщил сам на своей странице в социальной сети 16 июля. По словам Хованского, его с товарищем поджидал глава блогерского объединения "Лидеры Мнений" Кирилл Калашников с несколькими спутниками. Инцидент произошел около съемочного павильона на Васильевском острове. Оппоненты вели диалог, когда Хованский и его друг уже были в машине. По словам блогера, нападавшие начали пинать машину, кидать камни и даже оторвали ручку. Комик и его знакомый вышли из машины, после чего завязалась драка. Агрессоры якобы ушли с места преступления только после того, как из павильона вышли другие участники съемок.

Юрий Хованский известен как скандальный блогер и стендап комик. Крое того. Он пишет реп и снимает клипы на свои песни.

Фото: Стоп-кадр из видео с Youtube-канала Юрия Хованского