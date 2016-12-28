Полиция поймала бывшую жену Александра Кержакова за покупкой наркотиков

Гражданская супруга знаменитого футболиста призналась, что приобрела наркотические вещества для личного пользования

По предварительной информации, задержание произошло на улице Оптиков, недалеко от жилого дома. Девушка, которая является бывшей гражданской женой Кержакова, приобретала у мужчины средних лет белое рассыпчатое вещество, похожее на порошок. Позднее было установлено, что это наркотик. Полицейским Екатерина сообщила, что знает о действии вещества и покупала его для личного пользования. В настоящее время мероприятия продолжаются в рамках доследственной проверки.

Ранее наркотики стали причиной суда между Кержаковым и Екатериной Сафроновой, так как мужчина запретил ей видеться с их общим ребенком, заявив о ее зависимости от наркотиков. Эксперты петербургской психиатрической больницы №6 подтвердили употребление и допустили, что мать в такие периоды может представлять угрозу для жизни и здоровья ребенка. Суд ограничил ее в правах и определил место жительства с отцом.

Видео: Piter.tv