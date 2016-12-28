Полиция поймала бывшую жену Александра Кержакова за покупкой наркотиков

По предварительной информации, задержание произошло на улице Оптиков, недалеко от жилого дома. Девушка, которая является бывшей гражданской женой Кержакова, приобретала у мужчины средних лет белое рассыпчатое вещество, похожее на порошок. Позднее было установлено, что это наркотик. Полицейским Екатерина сообщила, что знает о действии вещества и покупала его для личного пользования. В настоящее время мероприятия продолжаются в рамках доследственной проверки.
Ранее наркотики стали причиной суда между Кержаковым и Екатериной Сафроновой, так как мужчина запретил ей видеться с их общим ребенком, заявив о ее зависимости от наркотиков. Эксперты петербургской психиатрической больницы №6 подтвердили употребление и допустили, что мать в такие периоды может представлять угрозу для жизни и здоровья ребенка. Суд ограничил ее в правах и определил место жительства с отцом.
Видео: Piter.tv
Мусо..Прошу прощения, мен...Да что ж такое...Смешно читать даже, о том, что эти толстожопые, с заплывшими жиром и спиртным, мозгами (наличие оных, опционально и не обязательно), смогли кого то поймать! Ясно, как день. Знали где точка, знали что у неё сто процентов с собой есть. Она же не простая наркоманка, которая на последние бабки мутит...Соотв. и выглядит нормально, шуба, золото и пр...На такую и не подумаешь, что грешит этим делом. Сто пудово полицаи по наводке барыги "работали" Конец года же...
Вот страна...