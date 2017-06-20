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Полиция нашла того, кто ударил в спину бойца Росгвардии на Марсовом поле

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Сотрудники центра "Э" задержали 32-летнего мужчину

Полицейские сообщили, что нашли и задержали мужчину, предположительно, ударившего в спину ножом бойца Росгвардии на митинге протеста на Марсовом поле. По предварительным данным, задержанный оказался 32-летним жителем поселка имени Морозова. 

Обстоятельства дела изменились, дело переквалифицировано – теперь следствие считает, что подозреваемый ударил полицейского в спину не ножом, а кулаком. 

Напомним, спустя четыре дня после акции протеста на Марсовом поле на пресс-конференции в Москве заместитель командующего Росгвардии сообщил, что один из сотрудников полиции получил удар ножом в спину. На бронежилете, в который был одет ОМОНовец, осталась вмятина, а на земле нашли осколки хрупкого керамического ножа.

Теперь, по всей вероятности, подозреваемого будут обвинять не в применении холодного оружия, а просто в использовании физической силы.

Видео: архив 

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Теги: акция протеста , керамический нож , марсово поле , нападение на полицейского
Категории: Происшествия Новости СПб Криминальные происшествия

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