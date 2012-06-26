Коллекцию холодного оружия и ружье нашли в квартире на Ленинском проспекте

Гражданская жена сообщила полиции, что ее сожитель хранит в квартире двуствольное ружье. Кроме огнестрельного оружия у мужчины нашли целую коллекцию разнообразных ножей.

В понедельник, 30 января, 28-летняя петербурженка сообщила в полицию. Что ее сожитель хранит в квартире охотничье ружье. В квартиру на ленинском проспекте выехали сотрудники правоохранительных органов. Но там служителей закона ждало много сюрпризов. Сожитель обратившейся в органы женщины оказался страстным любителем оружия, правда, огнестрельному он предпочитал холодное. Кроем двустволки, напугавшей женщину, к квартире хранилось несколько десятков разнообразных патронов. Также полицейские нашли целую коллекцию: пара ножей, три кортика и четыре штык-ножа.

Все оружие забрали и передали на экспертизу. А 39-летнему мужчине теперь грозит уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

На прошлой неделе полицейские нашли другой арсенал. Житель Колпино хранил в гараже целый арсенал оружия времен войны. В помещении на Лагерном шоссе нашли гранаты, снаряды 45-го калибра и винтовку Мосина с патронами. Все боеприпасы были произведены в годы Второй мировой войны. В гараж служители закона прибыли для осмотра в связи с делом о сбыте наркотиков.

Видео: УМВД Мурманской области