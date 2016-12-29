Полиция ищет хулиганов, которых сняли на видео в метро

Утром в Сети появилась запись, на которой молодые люди держат двери вагона метро

После того как утром в понедельник, 16 января 2017 года, в Сети появилась запись с хулиганами-"дорхолдерами", которые создали опасную ситуацию в петербургском метро, полиция начала заниматься этим случаем и искать молодых людей, попавших на видео.

Молодым людям грозит административная ответственность за нарушение правил поведения на объекте транспорта.

При этом отмечается, что машинист поезда метро не получил сигнала о нештатной ситуации в вагоне и не мог повлиять на ситуацию.

Напомним, инцидент с хулиганским поведением неизвестных молодых людей произошел накануне вечером, 15 января 2017 года.

Как сообщалось, опасное развлечение, которое называется английским словом "дорхолдинг" (в буквальном переводе – держание двери) молодежь практиковала на станции метро "Лесная" красной ветки петербургской подземки. О том, поймали ли хулиганов, и грозят ли им какие-либо санкции, не сообщается.

Видео: spb_today / Владислав Миронов