Полиция ищет две тонны икры, пропавшие полтора года назад

В Петербурге полтора года назад мужчина обманом выманил у предпринимателя полторы тонны красной лососевой икры. Мужчина взял деликатес на реализацию и пропал. Случилось это еще 1 июля 2015 года, однако владелец продукта решил обратиться в полицию только сейчас.

Предприниматель рассказал, что летом прошлого года передал мошеннику полторы тонны красной икры на реализацию. Стоимость товара, по оценкам предпринимателя, составляет не менее трех миллионов рублей. В общей сложности мошенник увез в неизвестном направлении с парковки ресторана восточной кухни 1836 килограммов лососевой икры.

До настоящего времени мошенник деньги не выплатил и товар не вернул. Сам он скрывается, на связь с поставщиком не выходит. О мошенничестве в полицию заявила финдиректор одной из петербургских компаний.

Видео: архив