Петербургская полиция займет место в суде на два дня для арестов митинговавших

Петербургский Дзержинский суд из-за участников митинга на Марсовом поле на два дня прекратит привычную работу.

В Петербурге в Дзержинском суде в ближайшие два дня займутся рассмотрением полицейских протоколов на участников митинга против коррупции.

Известно, что 13 июня в суде было вывешено объявление о том, что все дела, которые назначены на 13, 14 июня сняты с рассмотрения. Кроме того, исковые заявления также не принимаются.

Причиной таких изменений в суде послужила активность полицейских. "Фонтанка" сообщает, что от полиции поступило 1202 административных протоколов после несогласованного митинга на Марсовом поле. На каждого задержанного пришлось по два протокола по статье 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции) и 19.3 (неповиновение распоряжению полиции).

13 июня у Дзержинского суда дежурит ОМОН и автомобиль ДПС. В суде объявлено, что вход допускается лишь для ознакомления с делами в гражданской и уголовной канцеляриях. Но если нет статуса участника дела, то попасть внутрь не удастся.

Напомним, акция на Марсовом поле 12 июня собрала 10 тысяч участников.

Видео: Piter.tv