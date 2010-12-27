Опасный педофил из Белоруссии разгуливал по петербургскому метро

В петербургской подземке полиция задержала уроженца Белоруссии, подозреваемого в педофилии.

В Петербурге задержан 23-летний белорус, подозреваемый в педофилии. Молодой человек прилетел в Россию из Гродненской области. Именно в нашей стране он решил "залечь на дно" и скрыться от правоохранителей. Однако, как сообщает АН "Оперативное прикрытие", рано утром 2 июня преступника задержали на станции метро "Ломоносовская". Это произошло в 6.20: местный полицейский просто захотел проверить документы странного паренька.

Личные данные белоруса оказались в базе информации о лицах, находящихся в международном розыске. В профайле задержанного говорится, что он вступил в половой контакт с лицом, не достигшим 16 лет. В ближайшее время незадачливого педофила передадут властям соседней страны. Инициаторы розыска уже поставлены в известность.