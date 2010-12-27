Петербуржцы застряли в 90-х, полиция разбирается с "бандитами"

В Петербурге полиция Калининского района разбирается с пропавшими после убийства автомобилями.

С "бандитским Петербургом" разбирается полиция Калининского района города Санкт-Петербург.

Известно, что один подозреваемый задержан, другой погиб. Затянувшаяся история продолжается. В полицию поступают новые подробности и потерпевшие.

Напомним, утром 2 июня на проспекте КИМа в BMW X5 нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Позже установили, что он бизнесмен. Затем выяснилось, что он владел фирмой по продаже машин, а потом – что убили его из-за миллионного долга. На следующий день 3 июня подозреваемый был задержан. По версии следствия, застрелив в ночь на 2 июня бизнесмена, задолжавшего ему деньги, он позвонил своему старшему брату, тот приехал за ним на "Мерседесе»", и они вместе покинули город.

Но на этом не остановились и уже ночью 3 июня обоих поймали в Псковской области. Предполагаемого убийцу задержали, а сыграл в роли свидетеля.

Новая серия "сериала из 90-х" вышла 13 июня. В полицию пришли двое, связанных с убитым.