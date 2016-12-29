Полиция Петербурга обещает больше не трогать ЛГБТ-активистов на Марсовом поле

Полиция Петербурга признала свою ошибку в случае с задержанием ЛГБТ-активистов во время протестной акции на Марсовом поле.

С 2017 года защитники прав гомосексуалистов и трансгендеров смогут проводить свои акции на Марсовом поле без помех со стороны власти. Такое обещание представителям ЛГБТ-сообщества дали местные полицейские. Как сообщает организация "Выход", МВД Центрального района признал правомерной жалобу правозащитников на ряд задержаний протестующих во время акции "Радужный флешмоб" в июле 2016-го года. Тогда людей с радужными флагами и плакатами задержали прямо на Марсовом поле, с обвинениями в нарушении правил проведения массовых акций. Полиции не понравилось, что "радужные люди" не уведомили власть о своих планах.

Однако первый же суд по этому административному делу доказал правоту гомосексуалистов и их друзей. Оказывается, Марсово поле считается официальным "гайд-парком" - местом, в котором массовые акции до 200 человек не требуют отдельного согласования. Решение суда вдохновило людей из "Выхода", которые тут же обратились с расширенной жалобой к руководству МВД. Совсем недавно оттуда пришел ответ: полиция признала свою ошибку и пообещала в будущем не срывать акции гей-активистов.

Фото: Piter.TV