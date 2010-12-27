Полиция Манчестера оцепила район из-за подозрительного автомобиля

Машину манчестерского террориста обнаружила полиция

В Манчестере силовики установили местонахождение автомобиля, которым, предположительно, мог пользоваться совершивший взрыв на стадионе ливиец Салман Абеди. Ведомство заявило, что считает находку значительным шагом в расследовании.

Вечером 22 мая прогремели два взрыва во время концерта Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена». Жертвами теракта, совершенного смертником, стали 23 человека, десятки пострадали. Полиция задержала по делу о теракте 16 подозреваемых, однако троих из них отпустили без предъявления обвинения.