Полиция Лондона произвела контролируемый взрыв рядом с посольством США

Два взрыва прогремели около посольства США в Лондоне

Британская полиция произвела контролируемый взрыв у здания посольства США в Лондоне. Об этом сообщает местная газета The Guardian со ссылкой на Службу полиции Лондона.

Правоохранители получили сигнал о том, что рядом с американским посольством припаркованы неопознанные транспортные средства. Прибывшие на место происшествия полицейские решили произвести контролируемые взрывы. Помимо сотрудников полиции на месте присутствует бригада "скорой помощи" и пожарные. Отмечается, что во время контролируемого взрыва дипломатов в здании посольства США не было.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отказались повышать уровень террористической угрозы до максимального – «критического» после террористической атаки, которая произошла в ночь на 4 июня. Тогда от рук злоумышленников погибли семь человек, 48 получили ранения.