Полицейским Нью-Йорка пришлось несколько часов гоняться за быком.

Животное скорее всего бежало из скотобойни.

Бык был замечен на одной из улиц нью-йоркского района Куинс утром 22 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники ветеринарных служб в течение примерно двух часов пытались остановить животное, преследуя быка на автомобилях и стреляя в него дротиками со снотворным. В итоге бык, который, вероятно, бежал из скотобойни, все-таки подвергся действия транквилизатора и упал на заднем дворе одного из жилых домов. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сотрудники Центра помощи животным Нью-Йорка забрали быка себе, но по дороге в питомник он умер.