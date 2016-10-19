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Новости Лента новостей Происшествия
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kalbas90
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Полицейским Нью-Йорка пришлось несколько часов гоняться за быком.

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Животное скорее всего бежало из скотобойни.

 Бык был замечен на одной из улиц нью-йоркского района Куинс утром 22 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники ветеринарных служб в течение примерно двух часов пытались остановить животное, преследуя быка на автомобилях и стреляя в него дротиками со снотворным. В итоге бык, который, вероятно, бежал из скотобойни, все-таки подвергся действия транквилизатора и упал на заднем дворе одного из жилых домов. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сотрудники Центра помощи животным Нью-Йорка забрали быка себе, но по дороге в питомник он умер.

Теги: новости нью-йорка , нью-йорк , происшесвтие
Категории: Лента новостей Происшествия

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