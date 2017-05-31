"Полицейский с Рублевки" 15 серия: Гриша собирается на свадьбу сестры

Вот и подходит к своему логическому завершению второй сезон комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". Гриша Измайлов, который был сослан в Бескудниково, бесспорно, справился со своим заданием: на протяжении шести серий он ловил обычных бандитов и ездил на отечественных автомобилях. Кажется, время вышло, пора возвращаться на Барвиху. Сможет ли Измайлов вновь стать птицей высокого полета или навсегда останется опером в обычном столичном районе, узнаем в финальных сериях.

В 15 эпизоде "Полицейского с Рублевки" Костя, возлюбленный сестры Гриши, приглашает опера на свадьбу. Дело в том, что молодой человек собирается жениться на Нике. Судя по всему, Измайлова ждет самый настоящий шок. Ведь Ника постоянно пытается увильнуть от разговора с братом, опасаясь его реакции. Как воспримет данную новость Гриша, узнаем уже сегодня. Не пропустите новую серию "Полицейского с Рублевки" в 21:00 на ТНТ.

Что касается остальных персонажей сериала, то на этот раз Яковлеву поступает довольно ответственное и деликатное задание. Некий депутат просит правоохранителя помочь ему в устранении конкурента. У чиновника есть собственный ресторан, которым он дорожит. А тут, откуда ни возьмись, напротив его заведения открывается какая-то забегаловка. Надеемся, что это не кафешка знакомой Гриши.

Кстати, Мухич в новой серии окажется в довольно забавном положении: он приглашает на свадьбу Гриши свою новую-старую знакомую. Согласится ли девушка. вот в чем вопрос? Чем закончится все это действо, увидим в 15 серии "Полицейского с Рублевки" в эфире ТНТ или онлайн.

Анастасия Усцова

Видео и фото: официальная группа сериала "Полицейский с Рублевки" вконтакте