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"Полицейский с Рублевки" вернулся на экраны: в 9 серии Гриша собирается на "стрелку"

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Спустя год в эфире ТНТ стартует 2 сезон культового сериала "Полицейский с Рублевки". На этот раз Гриша с коллегами попадает в Бескудниково. Кажется, ему предстоит смертельная схватка. Чем закончится поединок страж порядка, узнаем уже сегодня.

На экраны возвращается культовый комедийный сериал о службе правоохранителей в элитном московском районе "Полицейский с Рублевки". Премьера второго сезона состоится 22 мая в 21:00 на ТНТ.

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В 9 эпизоде сериала речь пойдет о Грише Измайлове и его коллегах. Дело в том, что полицейский совершило некий серьезный проступок, за что начальством был "выслан" с Рублевки в Бескудниково. Теперь Грише и его коллегам, привыкшим к роскоши, предстоит служба в обыкновенном столичном районе.

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Естественно, Измайлов придет на новое место "со своим самоваром", за что и получит. Правоохранители из Бескудниково захотят подставить новых сослуживцев. В результате чего Гриша вызовет обидчиков на разговор "по-мужски". Кажется, полицейскому с Рублевки предстоит смертельная схватка с копами из Бескудниково. Чем закончится эта "стрелка", узнаем уже сегодня.

полицейский с рублевки новый сезон смотреть онлайн 9 серия 2 сезон 1 серия о чем дата выхода трейлер

Кстати, в 9 серии "Полицейского с Рублевки" Алена с Кристиной попробуют "замутить" собственный бизнес. Что касается Гриши, то ему предстоит столкнуться с бандитами и хулиганами, а также сменить дорогую иномарку на отечественную легковушку. Сможет ли Измайлов вернуть себя имя и честь, увидим сегодня 21:00 на ТНТ.

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Видео и фото: официальная группа вконтакте "Полицейский с Рублевки" 

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Категории: Лента новостей Кино

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