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Полицейский одним ударом убил своего коллегу на Ставрополье
Сегодня, 22:23
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Sheker
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Полицейский одним ударом убил своего коллегу на Ставрополье

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Ссора двух полицейских на Ставрополье закончилась дракой, в результате которой один из них был убит ударом в голову

        В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело против полицейского, который во время ссоры одним ударом убил своего коллегу.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на автодороге "Светлоград - Благодарный". Старший лейтенант ДПС решил подвезти попутчика. Тот оказался лейтенантом ППС Ставрополя. Во время поездки попутчик начал провоцировать подобравшего его сотрудника ГИБДД. В процессе ссоры мужчина нанес удар кулаком в лицо потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, контузии головного мозга тяжелой степени, в результате чего потерпевший скончался на месте.   

В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По имеющийся информации, этот сотудник уже уволен из полиции.

 

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Категории: Новости России

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